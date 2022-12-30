عبدالعزيز جاسم



خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام العراق بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة البصرة العراقية عصر اليوم ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الخليج "خليجي 25 " التي ستقام في البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.



ودخل مدرب منتخبنا البرتغالي روي بينتو بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور في حراسة المرمى، وفي الدفاع خالد إبراهيم وحسن حمدان وفهد الهاجري ومهدي دشتي، وفي الوسط سلطان العنزي وفواز العتيبي وبدر طارق وعلي خلف ومبارك الفنيني وفي المقدمة شبيب الخالدي.



وبعد مرور 9 دقائق تمكن العراق من التقدم بعد تسديدة قوية من علي فائز من داخل منطقة الجزاء خادعت عبدالغفور ودخلت المرمى.



وبعد الهدف حاول العراق تسجيل هدف ثان من خلال التسديد أو الكرات العرضية لكن الحارس عبدالغفور تمكن من التصدي لها بنجاح، ورتب الأزرق أوراقه وحاول الوصول لمرمى المنافس لكن جميع كراته كانت تنتهي عند الثلث الأخير دون تشكيل خطورة تذكر بسبب القلة العددية في الهجوم.



وفي الشوط الثاني ادخل المدرب بينتو الظهير الأيمن بدر جمال بدلا من خالد إبراهيم مع عودة فهد الهاجري لقلب الدفاع، وكذلك عيد الرشيدي بدلا من علي خلف ليتحسن الأداء الهجومي لمنتخبنا ويصل لمرمى العراق في اكثر من مرة، منها تسديدة قوية من كرة ثابتة لبدر طارق ابعدها الحارس أحمد باسل ليتابعها شبيب برأسه لكنها ذهبت خارج المرمى (53).



وفي الدقيقة 61 تمكن المتألق عبدالغفور من انقاذ الازرق بفضل تغطيته المميزة بعد انفراد العراقي مؤمن عبدالرضا به، وبعدها قام بينتو بادخال حمد حربي وأحمد الظفيري بدلا من سلطان العنزي وفواز العتيبي لاعطاء قوة لخط الوسط ومنح اللاعبين فرصة للمشاركة والوقوف على مستواهم.



وواصل الأزرق ضغطه على فترات مع تحفظ العراق في الاندفاع الهجومي لكن لم يكتب النجاح لمحاولات منتخبنا لافتقاد اللاعبين اللمسة الأخيرة، وتعرض البديل حربي للاصابة بعد دخوله ليخرج ويدخل بدلا منه فيصل زايد (75).



وقبل نهاية المباراة ب8 دقايق دخل محمد باجية وعبدالعزيز مروي بدلا من مبارك الفنيني وشبيب الخالدي وذلك في محاولة من الأزرق لتعديل النتيجة لكن لم يتمكن من ذلك.