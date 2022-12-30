أعلنت القيادة المركزية الأميركية حصيلة عملياتها ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية خلال عام 2022، مؤكدة أنها «قوضت» قدرة التنظيم على توجيه الهجمات، وقضت على العديد من القادة، من ضمنهم أمير التنظيم وعشرات القادة الإقليميين، وصدر التقرير قبل يوم من الهجوم الواسع الذي نفذه مسلحو «داعش» على حافلات تقل عاملين مدنيين في حقل التميم النفطي بدير الزور الجمعة.



وجاء في بيان القيادة المركزية، أنه خلال 2022، أجرت القوات الأميركية 313 عملية ضد التنظيم في العراق وسورية.



وكانت حصة سورية من العمليات 108 عمليات مشتركة مع قوات التحالف، و14 عملية أميركية أحادية الجانب، أدت إلى مقتل 466 شخصا من عناصر التنظيم، واعتقال 215 آخرين، بحسب البيان.



أما في العراق، فتوزعت عمليات القوات الأميركية إلى 191 عملية مشتركة مع قوات التحالف، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 220 شخصا من عناصر داعش، واعتقال 159 آخرين.



في حين لم يصب أو يقتل أي من القوات الأميركية خلال العمليات، لحسب البيان الذي لم يتطرق إلى سقوط مدنيين خلال هذه العمليات.



وأشار البيان إلى أن هذه العمليات أجريت ضمن سلطة قائد القيادة المركزية الأميركية، وتحت قيادة قائد قوة المهام المشتركة «عملية العزم الصلب»، وتطرق إلى أهمية حلفاء الولايات المتحدة في سورية وهي ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد».



وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، إن القيادة المركزية الأميركية ترى ثلاث فئات للتنظيم، أولا «داعش الطليقة، وهو الجيل الحالي من قادة وعناصر داعش الذين نحاربهم في العراق وسورية، بينما قمنا بتقويض قدرتها بشكل كبير ولكن لاتزال الأيديولوجية الدنيئة غير مقيدة، بحيث يجب أن نواصل الضغط على داعش من خلال عملياتنا المشتركة».



وصنف كوريلا الفئة الثانية من التنظيم بمن هم رهن الاعتقال واصفا إياهم بـ «جيش داعش» المحتجز في العراق وسورية، حيث يوجد حاليا أكثر من عشرة آلاف من قادة ومقاتلي التنظيم ضمن الاحتجاز في سورية وأكثر من 20 ألف من قادة ومقاتلي التنظيم محتجزين في العراق.



وبالنسبة للفئة الثالثة قال كوريلا، «لدينا الجيل القادم المحتمل من داعش، وهم أكثر من 25 ألف طفل في مخيم (الهول)، هم أهداف رئيسية لتطرف داعش، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لإخراج هؤلاء الأطفال من هذه البيئة بإعادتهم إلى بلدانهم أو مجتمعاتهم الأصلية والعمل على تحسين الظروف في المخيم».