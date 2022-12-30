استقبلت أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية بفتور حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة الجمعة، متخوفة من إقدامها على تعديل النظام القضائي في وقت يواجه رئيس الوزراء تهما بالفساد في سلسلة من القضايا.



وبين الحقائب الوزارية، حظيت تلك المتعلقة بالعدل والمسندة إلى ياريف ليفين المقرب من نتنياهو، بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي.



وكتبت الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل «يديعوت أحرونوت» أن «أكثر ما يثير الخوف لدى أولئك الذين يخشون حدوث تغيير جذري في النظام الإسرائيلي وتعديلات في النظام القضائي من شأنها إجراء تحول كامل في الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل، هو تعيين ياريف ليفين وزيرا للعدل».



وتابعت: «قدم نتنياهو تنازلات كثيرة لحلفائه للسماح له بإسناد وزارة العدل إلى ياريف ليفين. لا يكف نتنياهو عن الحديث عن إيران، لكن ذهنه بالكامل مشغول بمحاكمته».



وحذرت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف-ميارا في منتصف ديسمبر الجاري من أن مشاريع القوانين الحكومية المستقبلية تهدد بتحويل إسرائيل إلى «ديموقراطية بالاسم، وليس في الجوهر».



ورأت صحيفة «إسرائيل هيوم» اليومية المؤيدة إجمالا لنتنياهو، في تعيين ياريف ليفين «إشارة واضحة الى أن رئيس الوزراء يريد المضي قدما في تغييرات في النظام القضائي».



ويرى النواب في الكنيست بشكل عام أن القضاة يتمتعون بسلطات واسعة ويريدون وضع «بند الاستثناء».



في إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرها البرلمانيون إذا اعتبرتها تمييزية، على سبيل المثال.



لكن الحكومة الجديدة تريد إقرار «بند الاستثناء» ما يسمح لها بإعادة وضع قانون رفضه القضاة قيد التطبيق.



وأشارت صحيفة «مكور ريشون» اليمينية إلى أن «معركة» تلوح في الأفق بين المحكمة العليا وأنصار هذا التعديل القانوني.



وقالت: «لن يحظى ياريف ليفين بمئة يوم من الرحمة، بالكاد عشرة. خلال أيام، سيتعين عليه (...) توضيح نواياه والبرنامج التشريعي للحكومة».



في الأيام الأخيرة، أصدر البرلمان على عجل قانونا يسمح لأي شخص مدان في جريمة ولم يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، بأن يكون وزيرا.



وهو تشريع استفاد منه على وجه الخصوص الوزير أرييه درعي من حزب شاس والذي ادين سابقا بارتكاب انتهاكات ضريبية، للانضمام إلى الحكومة الجديدة.



وفي حال رفض القضاء هذا القانون، فإن إدراج «بند الاستثناء» سيسمح للنواب بالإبقاء عليه.



وعلى سبيل المثال، إذا صوت النواب على إلغاء محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة بعد ذلك هذا التصويت، فإن «بند الاستثناء» سيجعل من الممكن تعليق قرار المحكمة بإلغاء المحاكمة، على ما يقول محللون.



وبالنسبة لصحيفة «هآرتس» اليسارية، فإن الهدف من تعيين ياريف ليفين واضح «تدمير سيادة القانون والمؤسسات والنظام بأكمله» من خلال السماح للبرلمان ب «تجاوز» القضاء.



وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها «أن محاربة حكومة تجرد الديموقراطية من قيمها، ليست فتنة (...) بل هي واجب على المعارضة والمجتمع المدني. إنها لحظة الحقيقة».



في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل الجديدة للتصدي المشترك للتحديات العديدة التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد من إيران.



وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأميركية عبر موقعها الإلكتروني الجمعة - «إن واشنطن ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرضها لخطر البقاء أو تناقض المصالح والقيم المشتركة».



وجدد التزام الولايات المتحدة بتعزيز تدابير متساوية للحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.



وأفاد بأن الروابط العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لطالما استندت إلى التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل وبعض المثل العليا المشتركة، على حد قوله.



وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة، ولتعزيز المصالح والقيم التي تقبع في صميم العلاقات منذ عقود.



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب عن تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرضها للخطر أو تتعارض مع المصالح والقيم المشتركة.