رحب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بـ «علاقات الثقة» الجديدة بين فرنسا والجزائر وبـ «صداقته المتبادلة» الشخصية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في إشارة جديدة إلى عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية التي غالبا ما كانت مضطربة.



وأعرب تبون في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» نشرت الجمعة، عن تمنياته بـ «عهد جديد» مع فرنسا بعد ستة أشهر على زيارة نظيره الفرنسي للعاصمة الجزائر. كما أعلن بدوره أنه سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا في سنة 2023.



وقال: «لدينا تفاهم معين» مع رئيس الدولة الفرنسية. وأضاف: «أرى فيه تجسيدا لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدينا».

وتابع: «لدينا صداقة متبادلة.بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيغ مؤسفة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو لي أن هناك مثل هذه العلاقة من الثقة بين بلدينا».



ووجدت باريس والجزائر الطريق لتحسين العلاقات بينهما خلال زيارة قام بها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي.



واستأنف رئيسا الدولتين تعاونهما في إعلان مشترك تم توقيعه وسط ضجة كبيرة، مما مهد الطريق بشكل خاص أمام تخفيف نظام التأشيرات الممنوح للجزائر، مقابل زيادة تعاون الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وكانت مسألة التأشيرة قد سممت العلاقات بين الدولتين بعدما قررت باريس في سبتمبر 2021، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا 3 من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب.



لكن تمت تسوية الملف قبل نحو أسبوعين عندما أعلنت فرنسا عبر وزير داخليتها جيرالد دارمانان، العودة إلى الوضع الطبيعي في إطار منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين.



وفي اكتوبر الماضي، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، برفقة نحو خمسة عشر وزيرا، إلى الجزائر لإبرام هذه المصالحة حول مشاريع اقتصادية و«شراكة متجددة».



وكان استحضار قضية الاستعمار الفرنسي (1830-1962) وحرب التحرير الدموية قد أثار خصومة حادة بين البلدين في خريف العام 2021، بعد تصريحات لماكرون عدل عنها بعد ذلك.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري: «يجب على فرنسا أن تحرر نفسها من عقدة المستعمر والجزائر من عقدة الاستعمار».