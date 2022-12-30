حذت إسبانيا حذو إيطاليا لتصبح الجمعة ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض ضوابط صحية على المسافرين من الصين التي تشهد تفشيا واسعا لڤيروس كوفيد-19.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحافي إنه سيطلب من الوافدين من الصين تقديم «الدليل على أن فحوصهم سلبية (...) أو شهادة تطعيم بالكامل».



وكانت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي قد أعربت الخميس عن اعتقادها أن فرض فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين الآتين من الصين «غير مبرر».



ولم يكشف بعد عن موعد بدء سريان الإجراء الإسباني وما إذا كان يهم فقط القادمين في رحلات مباشرة من الصين، كما هو الحال بالنسبة لإيطاليا، أو يطاول أيضا الوافدين عبر بلد ثالث.



وسلطت وزيرة الصحة الضوء على حقيقة أن إسبانيا الآن في وضع «قوي للغاية» من حيث التطعيم، فقد تلقى 85.9% من إجمالي السكان جرعتي لقاح، وتلقى نحو 56% جرعة معززة واحدة على الأقل، وهي أرقام من الأعلى في أوروبا.



ولايزال وضع الكمامة إلزاميا في جميع وسائل النقل العام في إسبانيا، ويتقيد السواد الأعظم من السكان بهذا الإجراء.



لكن كارولينا دارياس شددت على أن مدريد قلقة بشأن «احتمال ظهور متحورات جديدة خارجة عن السيطرة في الصين».