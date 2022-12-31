حط كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية وأحد أهم اللاعبين في تاريخ الرياضة، رحاله في المملكة العربية السعودية ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته مع نادي النصر.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف الفريق.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تحدثت عن تجهيزات خرافية من نادي النصر لاستقبال النجم البرتغالي، حيث أشارت إلى أن رونالدو سيقتني قصرا قيمته تصل إلى 12.2 مليون جنيه إسترليني. كما تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن جعله سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

ماذا قالوا

وفي اولى كلماته عقب توقيع العقد قال رونالدو: " إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي ال معمر الذي وقع العقد مع الدون في العاصمة الاسبانية مدريد: هذه الصفقة اكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد . هذا اللاعب مثال اعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي وللرياضة السعودية وللأجيال القادمة "

مسيرة حافلة

كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو، ولد في 5 فبراير 1985، ويبلغ الآن من العمر 37 عاما، وقد فاز بـ 34 بطولة خلال مسيرة كبرى دامت لـ 20 عاما في الكرة الأوروبية.

بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية مع سبورتينج لشبونة، وتوج معه بكأس السوبر البرتغالي عام 2002.

وبد التقطته أعين سير أليكس فيرجسون خلال مباراة ودية، لينتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003 ويحقق معه الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، والدرع الخيرية مرتين، والأهم دوري أبطال أوروبا الأول في مسيرته عام 2008، وكأس العالم للأندية في العام ذاته.

الأغلى في التاريخ

وبحلول صيف 2009، أصبح رونالدو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك حين انتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وبدأ حقبة دامت لـ 9 سنوات، أنهاها هدافا تاريخيا للنادي الإسباني العريق بـ 450 هدفا.

وقد حقق مع " الملكي" دوري أبطال أوروبا 4 مرات ليصل إجمالا إلى 5 في مسيرته، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين وكذلك السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية 3 مرات، كلها ألقاب أضافها رونالدو إلى سجلاته بالقميص الأبيض.

التعاقد الأهم لليوفي

وفي صيف 2018 أجرى يوفنتوس أهم تعاقداته في العصر الحديث، وهنا خاض رونالدو غمار ثالث الدوريات الخمس الكبرى، وفاز به أيضا مرتين كما توج أيضا بكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وقد سجل 101 هدف في 3 سنوات، ثم رحل في صيف 2021.

العودة للحب الاول

وبينما أشارت التقارير إلى كونه على أعتاب مانشيستر سيتي غريم ناديه القديم، عاد رونالدو إلى أولد ترافورد، من حيث بدأت الانطلاقة الحقيقية لقصته الأسطورية.. ولكن لم يكن ذلك ما انتظرناه..

وفي نهاية المطاف وعلى مر فترتين مختلفتين بينهما 12 عاما، سجل رونالدو 145 هدفا بقميص مانشستر يونايتد.

وقد خاض موسم العودة في ظروف سيئة للفريق ككل، انتهت بابتعاده عن دوري أبطال أوروبا وإقالة المدرب أولي جونار سولشاير وحلول البديل المؤقت رالف رانجنيك الذي لم يلق الكثير من قبول النجم البرتغالي وفقا لما قاله لاحقا.

وتأخر رونالدو عن الانضمام للفترة التحضيرية مع المدرب الجديد إريك تين هاج، وانتشرت التقارير عن رغبته بالرحيل إلى فريق يلعب بدوري أبطال أوروبا في كل مكان، وحين عاد لم يبدأ أساسيا سوى مرتين في الدوري الإنجليزي.

الصدام والوداع

وقد خرج الدون وكان واضحا حيال شعوره تجاه مدربه إريك تين هاج وقال: لا يحترمني ولا أحترمه.

جاء ذلك في مقابلة لرونالدو مع بيرس مورجان وهي التي كانت الخط الفاصل في علاقته مع مانشستر يونايتد ومدربه الحالي، وما هي إلا أيام بعد نشر المقابلة، حتى أعلن الشياطين الحمر فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

الهداف التاريخي الدولي

رونالدو هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

وحين كان يطارد فرصته الأخيرة مع كأس العالم، توقفت رحلة البرتغال على يد المغرب في ربع النهائي بهدف يوسف النصيري.

وبينما كتب رونالدو نهاية مسيرته في أوروبا حاليا ليبدأ رحلته الجديدة في قارة أخرى، إلا أن ذلك لا يعني نهاية مسيرته البرتغالية بعد، حيث لم يعلن اعتزاله الدولي حتى الآن.