أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان في نهاية عام أطلقت بيونغ يانغ خلاله عددًا غير مسبوق من الصواريخ وكثّفت فيه الأعمال العدائيّة تجاه جيرانها.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في 2022، في وقت أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات قياسية للأسلحة هذا العام شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات تحظر عليها عقوبات الأمم المتحدة اختبارها، فيما قامت جارتها الجنوبية بتجريب مركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب.



وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية أن صواريخ كوريا الشمالية سقطت في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد .



وتابعوا أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه الشمال الشرقي لمسافة 350كيلومترا تقريبا قبل ان تسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. ويُقدر أقصى ارتفاع لهذه الصواريخ بنحو 100كيلومتر، بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية .



وتعتبر عملية الإطلاق التي تمت السبت هى الـ 37 لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية خلال العام 2022 الذي ينتهي هذه الليلة، حيث تواصل بيونغ يانغ تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانجهيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحا ولم تقدم تفاصيل أخرى.



وقالت في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".



ويرى محلّلون أنّ عمليّات الإطلاق الصاروخيّة جاءت ردا على قيام كوريا الجنوبية بنجاح برحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب في اليوم السابق كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها في الاستطلاع والمراقبة الفضائية، فيما يؤجج المخاوف من سباق تسلح في شبه الجزيرة.

واعتبرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية هو استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي أيضا". ووصفت الإطلاق بأنه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي وحثت بيونغ يانغ على التوقف عن تلك الممارسات على الفور.



من جهتها، ذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي أن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن لكنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة كوريا الشمالية.



وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 70 صاروخا باليستيا هذا العام، من بينها حوالي ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات.



ولم تأت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية على أي ذكر لإطلاق صواريخ، لكنها قالت إن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعا للحزب يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن السياسة والاستراتيجية لعام 2023.



وتأتي عمليّات الإطلاق الصاروخيّة السبت بعد خمسة أيّام على توغّل نادر لخمس مُسيّرات كوريّة شماليّة في المجال الجوّي لكوريا الجنوبيّة حلّقت إحداها على مقربة من العاصمة سيئول. لكن رغم عمليّة جوّية استمرّت خمس ساعات ونشر خلالها مقاتلات ومروحيّات هجوميّة، فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط المسيّرات الكوريّة الشماليّة، ما أثار انتقادات واسعة لهذه الاستجابة.



ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول هذا التوغّل الجوّي، وهو الأوّل منذ خمس سنوات، بأنّه أمر "لا يمكن تحمّله"، واعدًا بجعل كوريا الشماليّة تفهم أنّ "الاستفزازات ستكون لها دائمًا عواقب وخيمة" عليها. وأجرى الجيش الكوري الجنوبي الخميس تدريبات لتعزيز دفاعه المضادّ للمسيّرات، حسب هيئة الأركان.



