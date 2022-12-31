رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.



لكن التصويت الذي أجري الجمعة يشكل تحديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بنيامين نتنياهو الذي تولى رئاسة أكثر حكومة إسرائيلية تطرفا يوم الخميس تضم أحزابا تناصر ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، واعلنت أن اولويتها توسيع الاستيطان.



وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".



واعتبر أبو ردينة إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف". وكتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر، أن التصويت "يعكس انتصار الديبلوماسية الفلسطينية".



أما حركة حماس فكان لها رأي آخر، حيث اعتبرت أن قرارات الديبلوماسية الفلسطينية للسلطة نابعة من عجزها عن مواجهة الاحتلال وضعف منظومة عملها.



وقال الناطق باسمها حازم قاسم في حديث لإذاعة الأقصى إن هذا القرار سينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي لم تتحول ولا مرة الى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.



في المقابل، ندد جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالتصويت.



وقد صوت 87 من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى وامتنعت 53 عن التصويت.



وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم ...بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".



ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).



وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.



وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس "لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار".