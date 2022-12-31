مطار الكويت الجديد «T2» المشروع الأكبر كويتياً بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار

مصطفى صالح



كشفت بيانات مجلة «ميد»، أن الكويت لديها 6 مشروعات ضمن قائمة أضخم 100 مشروع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تبلغ قيمتها التقديرية الإجمالية نحو 47.3 مليار دولار، فيما بلغت القيمة النشطة لهذه المشاريع 30.5 مليار دولار.

وبلغت التكلفة التقديرية الإجمالية لأضخم 100 مشروع بالمنطقة نحو 1.4 تريليون دولار، حيث تبلغ قيمة المشروعات التي تجاوزت مرحلة الدراسة والتصاميم نحو 570 مليار دولار.



وفي التفاصيل، أوضحت المجلة أن أكبر المشاريع في الكويت هو مشروع مبنى مطار الكويت الجديد «T2»، الذي يتم تنفيذه حاليا بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار، فيما جاء بالمرتبة الثانية مجمع بتروكيماويات الزور الذي تنفذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بقيمة 10 مليارات دولار.



وفي المركز الثالث جاء مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بقيمة 9 مليارات دولار، ورابعا جاء مشروع جنوب المطلاع الذي تنفذه الهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 8 مليارات دولار، ثم مشروع شمال الزور بقيمة 8 مليارات دولار، وأخيرا جاء مشروع تطوير كورنيش الجهراء بقيمة 2.3 مليار دولار.