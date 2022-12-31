هنأ الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم ورؤساء وأعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والشعب الكويتي الوفي كافة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعياً الله العلي القدير أن يكون عام خير وأن يعم الأمن والأمان على الجميع.



ووجه رسالة دينية وطنية اجتماعية إلى ابنائه الشباب بأن نستقبل هذا العام بالتفاؤل والرضا وراحة البال ونبتعد عن السلبية ولنبدأ العام الجديد بالأمل ونتبعه بالعمل والإنجاز متفائلين بالقادم، و نسأل الله أن يكتب لكم ولنا التوفيق بكل خطوة و أن ندرك في هذا العام أهدافنا وأحلامنا وأن يحالفنا النجاح والبركة في أعمالنا و أحوالنا ونتمنى للجميع أن يكون هذا العام حافلا بالعطاء و الإنجاز و تحقيق الأماني التي و ان طالت فهي ليست بعيدة عن الله سبحانه، وعسى أن يكون هذا العام الجديد بداية لكل شيء جميل، و كل عام وأنتم بألف خير.