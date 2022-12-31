أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن السيطرة على وباء كورونا "دخلت مرحلة جديدة"، في وقت حثت منظمة الصحة العالمية بكين على تقديم معلومات محددة ومحدثة بشأن الوضع الوبائي في البلاد وسط ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد -19.

وقال الرئيس الصيني ان هناك "بارقة امل في مكافحة الوباء وان النصر قريب".



بدورها كشفت منظمة الصحة العالمية أنها التقت مسؤولين رفيعي المستوى من لجنة الصحة الوطنية والإدارة الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين يوم الجمعة "من أجل الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الوضع ولتقديم خبرة منظمة الصحة العالمية والمزيد من الدعم".



وأضافت في بيان انها "طلبت المشاركة المنتظمة بشكل محدد وفي الوقت الفعلي للبيانات الخاصة بالوضع الوبائي.. وبيانات بشأن التطعيمات التي تم تقديمها للسكان ووضع التطعيمات".



وأضاف البيان " ان منظمة الصحة العالمية أكدت أهمية مراقبة البيانات ونشرها في الوقت المناسب لمساعدة الصين والمجتمع الدولي لصياغة تقييمات دقيقة للمخاطر ولتحقيق استجابات فعالة".



وفي السياق نفسه، ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن بر الصين الرئيسي سجل وفاة واحدة جديدة بمرض كوفيد-19 في 30 ديسمبر مقارنة مع وفاة مماثلة في اليوم السابق، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5248.



من جهتها، بدأت السلطات الاسبانية السبت فرض إجراء اختبار كوفيد على القادمين إلى مطاراتها من الصين التي تسجل تفشيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا.



وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان إن الإجراء سيُطبق حتى 15 فبراير على الأقل، وسيتعيّن على المسافرين القادمين من الصين إجراء اختبار يثبت عدم إصابتهم بكورونا، وفحص درجة الحرارة.



وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس في مؤتمر صحافي إن "أحد الهواجس الرئيسية يكمن في احتمالات ظهور متحورات جديدة في الصين لم تتم السيطرة عليها".



وأضافت "نظرا للوضع الصحي في ذلك البلد ندرك أهمية التحرك بطريقة منسّقة، لكن أيضًا أهمية التحرك بسرعة".