أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة في آخر أيام التداول في عام صعب شهد توترات جيوسياسية ومخاوف من الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، لكن أداء الأسهم في لندن كان أفضل من نظرائها في القارة نتيجة التعرض الكبير للسلع الأولية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.3% وسط تداولات هزيلة في جلسة الجمعة، إذ غذى ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وخسر المؤشر العام للأسهم الأوروبية 12.9% هذا العام مسجلا أسوأ أداء منذ 2018.

وتأثر المؤشر العام بمؤشري القطاعين الصناعي والمصرفي بينما هبط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 1.8% متخليا عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققها الجلسة الماضية، وفق رويترز.

وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.8% مع تقليص ساعات التداول إلى النصف أمس الجمعة، بينما سجل مؤشر الأسهم الألمانية خسارة سنوية بنسبة 12.3% وهي أسوأ خسائره السنوية منذ 2018.