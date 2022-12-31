أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع اليوم الجمعة، بضغط من هبوط أسعار النفط، على الرغم من أنه سجل أفضل أداء بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

هبط خام برنت 15 سنتا إلى 83.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 1141 بتوقيت غرينتش، بحسب "رويترز"، مع زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، ما أضر بالنظرة المستقبلية لنمو الطلب على الخام. والنفط محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج.



وأنهى المؤشر العام على مكاسب فاقت 20% بعد أن وصل لأعلى مستوى على الإطلاق في أوائل نوفمبر.

في جلسة اليوم تراجع مؤشر أبوظبي 0.7% بضغط من هبوط بنسبة 2.2% في بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف البلاد، بينما تراجع سهم الدار العقارية 1.6%.

لكن سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ارتفع 2.3%، بعد أن أعلنت يوم الأربعاء عن توزيع أرباح نقدية بـ 15 فلسا للسهم للربع الرابع.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع بـ 0.2% إثر قفزة في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بـ 2.2%.

كما ارتفع سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) 7.3%، بعد أن قالت الشركة إنها ستتخارج من محفظتها التأمينية على المركبات والقطاع الطبي والتأمين على الحياة لصالح الشركة الإسلامية العربية للتأمين، مقابل 15 مليون درهم إماراتي (4.08 مليون دولار).



وهبطت أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين 3.5%.