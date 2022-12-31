الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي هما من أكثر المقاييس استخدامًا لقياس الأداء الاقتصادي لبلد ما. كلاهما يمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال فترة معينة. ومع ذلك، يتم حسابها بطرق مختلفة بعض الشيء.

أولًا: تعريف الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

- الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما، هو إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود ذلك البلد خلال فترة زمنية محدّدة.

- يُحسب الناتج المحلي الإجمالي عادةً سنويًا، ولكن يمكن حسابه على أساس ربع سنوي أيضًا. على سبيل المثال، تُصدِر حكومة الولايات المتحدة تقديرًا للناتج المحلي الإجمالي لكل ربع سنة وكذلك للعام بأكمله.



- نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي يوفر مقياسًا واسع النطاق لإنتاج بلد ما، فغالبًا ما يُنظر إليه على أنه بطاقة تقييم للأداء الاقتصادي للبلاد.

أنواع الناتج المحلي الإجمالي

هناك أنواع مختلفة من قياسات الناتج المحلي الإجمالي:

- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي هو أبسط تمثيل للناتج المحلي الإجمالي، وهو مجرد بيانات أولية قبل إدخال أي تعديلات.

- الناتج المحلي الإجمالي لِكُلّ فَرْد يقيس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلد ما. يُقدر هذا المقياس مستوى الرخاء في بلد ما. حيث يرتبط ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عمومًا بمستوى معيشة مرتفع.

- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يأخذ في الاعتبار نسبة التضخم للسماح بإجراء مقارنات أكثر دقة للإنتاج بمرور الوقت.

- وللعلم فإن الميزان التجاري هو عنصر أساسي في معادلة الناتج المحلي الإجمالي. عندما تبيع دولة منتجاتها المحلية إلى دول أجنبية أكثر مما تشتري، يزداد ناتجها المحلي الإجمالي.

- وفي المقابل، عندما تشتري الدولة منتجات من دول أجنبية أكثر مما تبيعها (يسمى العجز التجاري)، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي.

ثانيًا: تعريف الناتج القومي الإجمالي (GNP)

- الناتج القومي الإجمالي للبلد يقارب القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي ينتجها مواطنو الدولة والشركات المملوكة للمواطنين حتى إن كانوا خارجها.

كيف يتم حساب الناتج القومي الإجمالي؟

يتم احتساب الناتج القومي الإجمالي بشكل عام عن طريق إضافة ما يلي:

- إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).

- إجمالي الاستثمار المحلي الخاص (GDPI).

- إجمالي المصروفات الحكومية.

- صافي الصادرات (إجمالي قيمة الصادرات مطروحًا منها إجمالي قيمة الواردات).

-إجمالي الدخل الذي يحصل عليه المواطنون من الاستثمارات الخارجية.

- خصم الدخل المحلي الذي يكسبه المقيمون الأجانب.

أمثلة على الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي

- تشير نظرة سريعة على أرقام إجمالي الناتج المحلي المطلق والناتج القومي الإجمالي لبلد معين على مدار العامين الماضيين إلى أنهما في الغالب يتحركان بشكل متزامن.

- هناك فروق بسيطة بين أرقام الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي لبلد معين اعتمادًا على كيفية انتشار الأنشطة الاقتصادية للأمة في جميع أنحاء العالم.

إذن، ما الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي؟

- الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لجميع أنشطة الإنتاج داخل حدود البلد، في حين أن الناتج القومي الإجمالي هو مقياس لجميع أنشطة الإنتاج التي يقوم بها مواطنو الدولة حتى لو كانوا خارج حدودها.

- يمكن أن يشير الفارق الكبير بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي إلى مشاركة قوية في التجارة الدولية أو الإنتاج أو العملية المالية.