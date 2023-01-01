عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة القطاع الاداري بوزارة التربية رجاء بوعركي وكيل التعليم العام الى ضرورة الايعاز لمديري المناطق التعليمية في الرد المباشر على طلبات الموافقة على الاستعانة بالخدمات خارج اوقات الدوام الرسمي.



وقالت بوعركي، في كتابها الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (2013/124) وفيما يخص منح مديري عموم المناطق التعليمية صلاحية الرد مباشرة على طلبات الموافقة على الاستعانة بالخدمات المقدمة من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، فإنه تتم إحالة طلبات الاستعانة بخبرات العاملين لدى وزارة التربية وذلك خارج أوقات الدوام الرسمي من السجل العام الى المناطق التعليمية المختصة مباشرة، مع الايعاز الى مديري عموم المناطق التعليمية بالنظر في هذه الطلبات والرد مباشرة على الجهه الطالبة وذلك وفقا لما ورد بالقرار المشار اليه اعلاه.