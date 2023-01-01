ذكرت مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول والقائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء بجامعة الكويت د. هالة الجسار، أن القمر (كويت سات 1) سينطلق إلى الفضاء عن طريق صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل كموعد أولي للإطلاق في حال عدم وجود ظروف فنية أو جوية قد تؤدي إلى تأجيله.



كما أكدت د.الجسار جهوزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم في جامعة الكويت لالتقاط إشارات (كويت سات 1) بعد وصوله إلى مداره حول الأرض.



يذكر أن هذا المشروع التابع لجامعة الكويت والذي مولته ودعمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أتى بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات من فريق مكون من شباب وشابات الكويت اكتسبوا من خلاله مختلف الخبرات التدريبية والميدانية في تصميم وبناء وإدارة الأقمار الاصطناعية، ولهذا يعد القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) انطلاقة لخلق أساس المرحلة التالية للبرامج الفضائية في الكويت.

وفي هذا الصدد بينت د. الجسار أن التخطيط جار لإنشاء القمر الاصطناعي الكويتي الثاني (كويت سات 2)، إضافة إلى مركز وطني لمشاريع وأبحاث الفضاء في الكويت، مؤكدة على أهمية هذا المركز في معالجة مختلف المواضيع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة (SDG) Sustainable Development Goals.



هذا وستقوم كلية العلوم في جامعة الكويت بتغطية إعلامية شاملة، كما ستقدم عدة جهات في الدولة تفاعلا مباشرا مع هذا الحدث التاريخي أبرزها المركز العلمي ومجمع 360 ومبنى أوريدو، وذلك تأكيدا لدورها الفاعل في المجتمع، ودعمها للكوادر الوطنية في البلاد.