أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاعا طفيفا بأكثر من التوقعات في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الحالي بلغ 225 ألف طلب بزيادة قدرها 9000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 216 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. كان المحلون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات إلى 222 ألف طلب.

في الوقت نفسه ذكرت ا لوزارة أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 221 ألف طلب بانخفاض قدره 250 طلبا عن الأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات الإعانة المستمرة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي بمقدار 41 ألف طلب إلى 71ر1 مليون طن. وارتفع متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و5ر676 ألف طلب بزيادة قدرها 25250 طلبا عن الأسبوع السابق.