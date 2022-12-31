تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، للشهر الرابع على التوالي، مما يعزز المخاوف من احتمال حدوث تراجع أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وذكرت جمعية البناء البريطانية "نيشن وايد بيلدينج سوسايتي" أن مؤشرها لأسعار العقارات تراجع بنسبة 1ر0% في كانون الأول/ديسمبر، في استمرار لأكبر سلسلة من التراجعات منذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام .2008

وأوضحت جمعية البناء أنه بالنسبة لعام 2022 بأسره، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 8ر2%، وتمثل هذه النسبة زهاء ثلث معدل النمو في عام .2021

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن متوسط سعر المنزل في بريطانيا خلال كانون الأول/ديسمبر انخفض إلى 262 ألف و68 جنيه استرليني (315 ألف و660 دولار)، مضيفة أن ارتفاع أسعار الفائدة والزيادة الحادة في تكاليف المعيشة خفضت القدرات الشرائية لكثير من المشترين الذين تضاءلت قيمة مرتباتهم في ظل أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد على مدار أربعة عقود.

ونقلت بلومبرج عن روبرت جاردنر رئيس خبراء الاقتصاد في الجمعية قوله انه "سوف يكون من الصعب أن يستعيد السوق الزخم على المدى القريب، في ظل تزايد الصعوبات الاقتصادية، ومع التوقعات بشأن تراجع العائدات الفعلية بشكل أكبر، وضعف سوق العمل مع انكماش الاقتصاد".