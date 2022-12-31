أظهر استطلاع رأي حديث، إلى أن شعبية حزب العمال فاقت حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، بواقع 26 %، مما يشير إلى جسامة المهمة التي تواجه رئيس الحكومة الجديدة لاستعادة شعبية حزبه.

وبلغت نسبة تأييد حزب العمال 45 % مقارنة بـ 19 % لحزب المحافظين، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1169 شخصا بالغا، وأجرته مؤسسة "بيبول بولينج"، لصالح قناة "جي بي" الإخبارية. وبلغ تقدم حزب العمال على حزب المحافظين في الاستطلاع السابق للمؤسسة في 23 كانون الأول/ ديسمبر 24 %، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وتعد هذه البيانات أحدث علامة على الكفاح الشاق الذي يواجه سوناك فيما يبدأ حزبه الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة، التي من المتوقع أن تنعقد في .2024

وبينما ارتفعت فرص حزب المحافظين منذ إجراء استطلاع في مدة ولاية رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس الكارثية التي امتدت سبعة أسابيع، تضع الاستطلاعات الحالية حزب العمال على مسار تحقيق الأغلبية في مجلس العموم.