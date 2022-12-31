ارتفعت مبيعات التجزئة في هولندا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأسرع وتيرة لها خلال سبعة أشهر، بحسب مكتب الاحصاء الهولندي الذي أرجع سبب الارتفاع إلى زيادة مبيعات المواد الغذائية.

وارتفع مبيعات التجزئة في هولندا الشهر الماضي بنسبة سنوية بلغت 5ر5%، بعد أخذ عدد أيام التسوق المعدلة في الاعتبار، مقابل زيادة نسبتها 4% في تشرين الأول/أكتوبر.

وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى منذ نيسان/ابريل الماضي، عندما بلغت نسبة الزيادة في مبيعات التجزئة 3ر8%.

وارتفعت مبيعات التجزئة في متاجر السلع الغذائية بنسبة سنوية بلغت 2ر8%، فيما بلغت نسبة الزيادة في متاجر السلع الأخرى 7ر4%.

وبلغت نسبة زيادة المبيعات عبر منصات التسوق الإلكتروني 8ر3%. وعلى أساس غير معدل، بلغت نسبة الزيادة السنوية في مبيعات التجزئة 3ر6% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما ارتفع حجم مبيعات التجزئة في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة سنوية بلغت 4ر4%.