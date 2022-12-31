تصدر اسما إميليا ونواه المرتبة الأولى في قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الجدد في ألمانيا خلال عام .2022

وقال الخبير الذي أعد القائمة، كود بيلفيلد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كلا الاسمين كانا في قائمة العشرة الأوائل لفترة طويلة"، موضحا أن إميليا كانت بالفعل على رأس قائمة أسماء الإناث عام 2021، بينما حل نواه في ذلك الحين في المركز الثاني خلف ماتيو بين الذكور، مشيرا إلى أن نواه احتل المركز الأول من قبل في عام .2020

واستند بيليفيلد وفريقه في التقييم إلى بيانات الاسم الأول من 423 مدينة. ويأتي ثلثا البيانات من مكاتب التسجيل والباقي من سجلات المواليد في مستشفيات الولادة. وكان إجمالي البيانات التي استند إليها بيليفيلد تخص حوالي 250 ألف مولود؛ أي ما يعادل نحو 34% في إجمالي المواليد في ألمانيا هذا العام.

وينشر بيليفيلد قوائم الأسماء الأكثر شيوعا منذ عام .2006 كما تنشر جمعية اللغة الألمانية إحصائيات مماثلة، ولكنها تستند إلى حوالي 90% من جميع بيانات مكاتب التسجيل.