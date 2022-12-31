القاهرة هناء السيد



حصلت المحامية لدى محكمة التمييز والدستورية العليا ليلي الراشد على درجة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس وكان موضوع الرسالة اشكالات وضوابط أوامر تغيير عقود الفيديك دراسة مقارنة بين مصر والكويت، واهدت الراشد تفوقها للكويت والى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأكدت الراشد في تصريحات ل "الأنباء" ان الكويت تقدم كافة التسهيلات والدعم والمساندة لابنائها في كل المجالات خاصة الدراسية، وذكرت ان هناك اعدادا كبيرة من أبناء الكويت يحصلون على الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراه من الجامعات العالمية والاقليمية مما يعود بالنفع على المجتمع ويسهم في بنائه خاصة وان التعليم يعد الركيزة الأساسية للنهوض بالدول.



هذا، وتكونت لجنة المناقشة من د.ربيع انور فتح الباب استاذ قانون ووكيل كلية الحقوق لشئون الطلبة الأسبق مشرفا، ود.ابراهيم الحمود جامعة الكويت عضوا، ود.محمد انس جعفر رئيس جامعة بني سويف، ومحافظ بني سويف سابقا، رئيسا، وا.د.هبة بدر، أستاذا ورئيس قسم المرافعات بجامعة عين شمس عضوا. وقد اشادت لجنة المناقشة بموضوع الرسالة الذي يعد جديدا، كما أعلنت عن نشر الرسالة بالجامعات والمكتبات.



وتضمنت الرسالة تعريف العقد الادراي والشروط المطلوبة لابرام العقد وكذلك تعريف عقود الفيديك ونشأتها، وتضمنت الرسالة اوامر التغيير التي تطرأ على عقود الاشغال العامة بعد ابرامه وكيفية توازن اقتصاديات العقد في ظل اوامر التغيير وتطرقت بالدراسة الى من يملك حق إصدار هذه الأوامر والآثار المترتبة عليها.



وخلصت الى ان الادارة في كل الاحوال لها سلطة واسعة وغير محدودة في تغيير بنود العقد بعد ابرامه.