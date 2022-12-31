رفعت وزارة العدل الأمريكية ، دعوى مدنية ضد شركة "أمريسورس برجين" لتوزيع الأدوية، متهمة إياها بالمساهمة في انتشار وباء المواد الأفيونية بانتهاك قانون المواد الخاضعة للرقابة (سي إس إيه) "على الأقل مئات الآلاف" من المرات.

وتزعم شكوى وزارة العدل أن "أمريسورس برجين" "تقاعست على نحو متكرر" في إبلاغ السلطات عن وجود طلبات أفيونية "مشبوهة" كما يقتضي القانون.

وجاء في بيان صحفي نقلا عن المدعي العام المساعد فانيتا جوبتا قولها إن "وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين أشعلوا أزمة المواد الأفيونية من خلال انتهاك القانون".

وقالت آن ميلجرام من إدارة مكافحة المخدرات: "تدعي شكوانا أن تقاعس الشركة المتكرر والمنهجي في الوفاء بهذا الالتزام البسيط [بالإبلاغ عن الطلبات المشبوهة] ساعد على إشعال وباء أفيوني أدى إلى وفاة مئات الآلاف خلال العقد الماضي".

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد باعت "أمريسورس برجين" مليارات الوحدات من المواد الأفيونية الموصوفة بوصفة طبية على مدار العقد الماضي.

وقالت الوزارة إن الشكوى، التي تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا، تزعم أن الشركة "انتهكت قانون المواد الخاضعة للرقابة من خلال عدم الإبلاغ عن مئات الآلاف على الأقل من الطلبات المشبوهة" منذ عام 2014 وحتى الآن.

وقالت الإدارة إنها تسعى للحصول على عقوبات مدنية وتعويضات قضائية. وإذا ثبتت مسؤولية الشركة، فمن المحتمل أن تواجه غرامات بمليارات الدولارات.

وتعد المواد الأفيونية من الأدوية المنتجة صناعيا بشكل جزئي والتي تستخدم غالبا لتخفيف الآلام. ومع ذلك، فإنها تنطوي أيضا على مخاطر إدمان هائلة وإمكانية عالية للتعاطي.

يشار إلى أنه من عام 1999 إلى عام 2019، توفي ما يقرب من 500 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب جرعة زائدة تشمل وصفات طبية ومواد أفيونية غير مشروعة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.