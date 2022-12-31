أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن ألمانيا شهدت "عاما استثنائيا من حيث الطقس" في عام .2022

وذكرت الهيئة استنادا إلى بيانات مؤقتة أنه تم على الأقل الوصول إلى الرقم المتوسط القياسي لدرجات الحرارة لعام 2018 البالغة 5ر10 درجة مئوية.

وبحسب بيانات الهيئة، كان متوسط ??????درجات الحرارة السنوية هذا العام 5ر10 درجة مئوية، ليكون عام 2022 أعلى بمقدار 3ر2 درجة مئوية من الفترة المرجعية السارية دوليا من عام 1961 حتى عام .1990

وقال متحدث باسم الهيئة إن التقييمات النهائية لجميع بيانات محطات الرصد ستُظهر في بداية كانون الثاني/يناير المقبل ما إذا كان عام 2022 هو العام الأكثر دفئا منذ بدء القياسات.

ورصدت الهيئة قيما قياسية لمدد سطوع الشمس، مع تراجع في هطول الأمطار يبلغ حوالي 15%، لتكون الأشهر الاثني عشر الماضية شديدة الجفاف.

وبحسب البيانات، ارتفع متوسط درجات الحرارة في ألمانيا بمقدار 7ر1 درجة مئوية مقارنة بعام 1881، بعد أن سجلت ألمانيا ارتفاعا بمقدار 6ر1 درجة العام الماضي.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة توبياس فوكس: "يجب أن يكون عام 2022 الدافئ على نحو قياسي حافزا متجددا لنا جميعا للانتقال في النهاية من مرحلة الحديث عن حماية المناخ إلى مرحلة العمل".