من المتوقع أن تعلن شركة تسلا عن رقم قياسي فى عمليات التسليم ربع السنوية في أوائل كانون الثانى / يناير المقبل ، ولكن هذا ربما لا يكون كافيا لإرضاء المستثمرين في الوقت الذي تصارع فيه الشركة الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ، وتقلص الإنتاج في الصين ومخاوف بشأن تراجع الطلب .

وفي محاولة لتصفية المخزون عرضت تسلا خصما نادرا يبلغ 7500 دولار للعملاء الأمريكيين الذين تسلموا طرازا جديدا من السيارة تسلا - 3 أو الطراز تيسلا - واى في نهاية عام 2022 .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بالإضافة إلى الخصم ، عرضت الشركة أيضا شحنا كهربائيا فائقا مجانيا لمسافة عشرة الآف ميل.