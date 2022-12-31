قتل 3825 شخصا على الأقل في سورية خلال عام 2022، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع الانتفاضة قبل نحو 12 عاما، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما توقفت الأمم المتحدة عن إحصاء عدد ضحايا الحرب منذ سنوات.



وكان المرصد أفاد في نهاية العام الماضي عن حصيلة أدنى مع تسجيل أكثر من 3700 قتيل، لكنه وثق لاحقا أسماء قتلى آخرين سقطوا في العام 2021، ما رفع الحصيلة إلى 3882 قتيلا.



وانخفضت حصيلة القتلى السنوية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن المرصد، بعد توقف العمليات العسكرية الكبيرة التي كانت تقوم بها حكومة دمشق بدعم روسي، فيما انشغلت موسكو التي كانت تساندها لاسيما في غاراتها الجوية على مناطق المعارضة، منذ فبراير بالحرب في أوكرانيا.



وأفاد المرصد بأن حصيلة عام 2022 تشمل 1627 مدنيا بينهم 321 طفلا، مشيرا إلى أن بين القتلى المدنيين 209 أشخاص نصفهم أطفال قضوا جراء انفجار ألغام وأجسام متفجرة من مخلفات الحرب.



وبحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 627 عنصرا من الجيش و217 مقاتلا من ميليشيات موالية له.



كذلك أحصى المرصد مصرع نحو 562 مقاتلا من تنظيم داعش و387 من قوات سورية الديموقراطية «قسد»، إضافة الى 240 من مقاتلي فصائل معارضة.



وسجلت عام 2014 أعلى حصيلة سنوية للنزاع، إذ وثق المرصد مقتل نحو 111 ألف شخص.



وتراجعت حدة المعارك تدريجيا خلال العامين الفائتين في مناطق عدة، خصوصا في محافظة إدلب آخر كعاقل سيطرة المعارضة الرئيسية، حيث يسري فيها وقف لإطلاق النار منذ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.



ونقلت الوكالة الفرنسية عن المرصد، أن عددا كبيرا من الضحايا قتلوا بفعل الفلتان الأمني والفوضى، وكذلك بفعل عشرات الضربات التي تشنها اسرائيل، وبسبب نشاط داعش خصوصا في البادية السورية المترامية الأطراف.