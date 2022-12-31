اتهمت مصادر سورية عدة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، باعتقال عشرات المدنيين في اطار ما اسمته العملية الأمنية ضد خلايا تنظيم «داعش» في منطقتي الهول وتل حميس بريف محافظة الحسكة، والتي اطلقت عليها «صاعقة الجزيرة».



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصدر من بلدة تل حميس بريف القامشلي إن «قسد اعتقلت عشرات المدنيين بينهم كبار في السن خلال مداهمتها لقرى ومنازل في ريف البلدة».



وأضاف المصدر للموقع أن «قسد» اعتقلت أكثر من 40 مدنيا في قرى أم كيف وأبو كبير والحسينية وقرية الحنوة بمنطقة تل حميس بريف القامشلي.



واعترفت «قسد» باعتقال 84 شخصا قالت إنهم من عناصر التنظيم خلال الثلاثة أيام الأولى من عمليتها الأمنية.



وقال مواطن من بلدة تل حميس لـ «سوريا»، إن قسد اعتقلت أحد أبناء عمومته «وهو رجل خمسيني يعمل في الزراعة وبعيد عن السياسة والعمليات العسكرية».



وأوضح أن «عناصر من قسد ومدرعات طوقت قرى بريف البلدة فجر الخميس الماضي واقتحمت العديد من المنازل ومزارع تربية الماشية واعتقلت العشرات من دون التأكد من هوياتهم».



وتابع ان «قسد» عرضت صور المعتقلين في اليوم ذاته على أنهم من عناصر خلايا «داعش» ومن دون التحقق من أسمائهم وهوياتهم أو خضوعهم لأي تحقيق.



وأوضح أنها صادرت أجهزة هواتف وأسلحة صيد وأسلحة فردية حتى المرخصة منها وأجهزة راوتر إنترنت التي توجد في كل منزل خلال عمليات تفتيش المنازل.



من جانبه ذكر المركز الإعلامي لـ«قسد» أمس أن قواتها وسعت دائرة الملاحقة الأمنية لتشمل بلدة تل براك بريف الحسكة، بعد تلقيهم معلومات حول تحركات مشبوهة «للخلايا الإرهابية» ومحاولتها الفرار من المنطقة، على حد قوله.