أطلقت قوات الأمن الإيرانية السبت النار على حشد من الناس غرب البلاد ما أدى إلى مقتل شخص على الاقل، حسبما أعلنت مجموعة حقوقية بعد أكثر من مائة يوم على اندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للزي النسائي.



وأفادت منظمة هنكاو الحقوقية ومقرها النرويج، عن وقوع مواجهات في مدينة جوانرود غرب إيران، ذي الغالبية الكردية، حيث أحيا الأهالي الذكرى الأربعين لمقتل متظاهرين.



وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى مقتل الشاب برهان إلياسي (22 عاما) وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، في مقبرة محلية، حسبما قالت هنكاو ويعتقد أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.



وكان نشطاء قد دعوا على منصات التواصل الاجتماعي إلى تجمعات في طهران ومدن أخرى في أنحاء إيران احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي.



وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة، عن تجمعات صغيرة في العاصمة ومدينتي اصفهان ونجف أباد، ونشرت تسجيلات مصورة تسمع فيها هتافات منددة بالنظام. ولم يتسن لفرانس برس التأكد من صحتها.



ونزل مئات الجمعة إلى شوارع زاهدان التي تشهد احتجاجات أسبوعية منذ مقتل أكثر من 90 شخصا على أيدي قوات الأمن في 30 سبتمبر الماضي، في يوم أطلق عليه «الجمعة الأسود».



وأظهرت تسجيلات نشرها مرصد «1500 تصوير» وتأكدت وكالة فرانس برس من صحتها، حشودا في مركز محافظة سيستان بلوشستان تهتف «الموت للديكتاتور» في إشارة للمرشد الأعلى علي خامنئي.



من جهة اخرى، قال القضاء الإيراني إن المحكمة العليا قبلت استئناف أحد المحتجين على حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة الإضرار بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأمرت بإعادة النظر في قضيته، ليكون ثالث محتج يتم قبول الاستئناف على حكم اعدامه.



وألقي القبض على نور محمد زاده (25 عاما) في الرابع من أكتوبر الماضي، وحكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة «الحرابة» بدعوى محاولته كسر حاجز أمني على طريق سريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامة.



ورفض الاتهامات قائلا إنه أجبر على الاعتراف بالتهم ودخل في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين.



وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية على تويتر «قبلت المحكمة العليا استئناف سهند نور محمد زاده، أحد المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة. وأحيلت قضيته إلى الفرع نفسه للمحكمة الثورية للمراجعة».



ولم تذكر الوكالة سببا للقرار. ولايزال محمد زاده في السجن في انتظار نتيجة إعادة النظر في قضيته.