محمد الجلاهمة

قام مدير عام مديرية أمن حولي العميد زياد طارق يرافقه العميد بدر المطيري وقادة المحافظة مساء اليوم السبت بزيارة تفقدية لمتابعة الإجراءات الأمنية في محيط الكنيسة القبطية.



هذا، وكان في استقبال قادة أمن حولي القمص بيجول الانبا بيشوي، حيث قدموا التهاني بحلول العام الجديد.



ونقل القص بيجول تهاني البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر، وكذلك تهاني الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وشعبها بمناسبة حلول العام الجديد، وتمنياتهما للكويت وشعبها بمزيد من الاستقرار، وأن تظل دوماً وطنا للمحبة وحضنا للسلام.



كما توجه القمص بالشكر الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ طلال الخالد والى كل منتسبي وزارة الداخلية على اهتمامهم ،معربا عن امله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والأمان في كويت العطاء تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.