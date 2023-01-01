ليلة غنائية مميزة ومختلفة في كل شيء، استقبل بها "جبل الأغنية العربية" الفنان الإماراتي حسين الجسمي و جمهور مدينته "خورفكان" عروس الساحل الشرقي العام الجديد 2023 ووثقوا بها أمسية فرح عائلية تاريخية بأحداثها وتفاعلها وبريقها، جمعت ابنهم البار النجم الإستثنائي مع أهله وأصحابه وجيرانه وأحبابه من الجمهور العربي المكتمل العدد، فاشتعل مدرج خورفكان بالتصفيق بمجرد إطلالته ولم يتوقف الجمهور حتى تدخل الجسمي بإلقاء التحية قائلاً: "أجمل مساء على أجمل جمهور من عروس الساحل الشرقي ودرة المدن "خورفكان" داري ومرباي، يسلم كف بانيها اللي جملها وأظهرها في أحلى صورة، سيدي ووالدي صاحب السمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره"، وأضاف: "سعدت بشوفتكم اليوم ويارب نقدر نسعدكم اليوم ودوم، كل عام وانتوا بخير"، ليبدأ وصلته الغنائية بأغنية "قادها سلطان - خورفكان" التي تعالت صيحات الجمهور معها فرحاً وتفاعلاً.



وتنوعت إختيارات الجسمي بعد ذلك من أغنياته المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية والعربية، محركأً من خلالها جنبات المسرح العريق، وسط هتافات الجمهور، مطالبين ببعض الأغنيات الذي زلزل المدرج بتلبيتها، الى أن وصل الى اللحظات الأخيرة من العام 2022 وبدء العد التنازلي لدخول وقت العام الجديد 2023 مع إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء وساحل مدينة خورفكان.



وأظهر الحفل مدى محبة الجمهور للجسمي مهنئينه بهتافاتهم وصيحاتهم بعقد قرانه، متمنين له السعادة والتوفيق في زواجه، ليشعلوا بحضورهم "الكامل العدد" وتفاعلهم المنقطع النظير مختلف منصات "السوشيال ميديا" بتسجيل لحظات استثنائية تاريخية من الفرح.



وشكراً الجسمي المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على التنظيم الرائع لكافة تفاصيل الحفل الذي شاركته به الفنان العراقية أصيل هميم، وأعرب عن خالص تمنياته لكافة محبيه وجمهوره، بعام سعيد مليء بالسعادة والفرح والنجاح والتوفيق.