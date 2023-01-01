ارتفع عدد الركاب الذين استقبلهم مطار العاصمة الألمانية برلين خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، على نحو ملحوظ مقارنة بعام .2021

وذكرت شركة المطار في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المطار استقبل منذ كانون الثاني/يناير الماضي نحو 75ر19 مليون مسافر، مقابل 95ر9 مليون مسافر عام .2021 وقبل جائحة كورونا، استقبل مطارا العاصمة الألمانية "شونفيلد" و"تيجل"، قبل افتتاح المطار الجديد أكثر من 6ر35 مليون مسافر.

وبحسب بيانات رئيسة المطار أليتا فون ماسنباخ، كان عام 2022 "جيدا بشكل عام" بالنسبة للمطار.

وقالت ماسنباخ: "بفضل التعاون الوثيق والاستعداد المكثف، خاصة خلال أوقات الذروة، تم التنسيق جيدا إلى حد كبير بشأن عمليات المغادرة والوصول"، مؤكدة أن المطار يتحسن في تقديم خدمة موثوقة للركاب، مشيرة إلى أن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي كان أكثر الشهور ازدحاما في المطار، حيث استقبل 1ر2 مليون مسافر.