أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية ، بلغ 45 ألفا و245 سريرا في 30 كانون الاول/ديسمبر، مقارنة بـ 44 ألفا و926 سريرا في اليوم السابق له.

وارتفع معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 7ر6% مقارنة بـ 6ر6%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد19- الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 6ر12% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 7ر11%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد19- ،وهو 5086 أسرة، تلتها نيويورك بـ 4020 سريرا.