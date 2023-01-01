توسعت صناعة البرمجيات في الصين بسرعة من حيث عائدات الأعمال في أول 11 شهرا من عام 2022، وفقا للبيانات الرسمية.

وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي الإيرادات بلغ ما يقرب من 9.47 تريليون يوان (نحو 1.36 تريليون دولار أمريكي) خلال هذه الفترة، بزيادة 10.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركات في هذا القطاع أكثر من 1.1 تريليون يوان من الأرباح المجمعة - بزيادة 6.9 بالمئة على أساس سنوي.

في أول 11 شهرا، وصلت الإيرادات الناتجة عن خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 6.15 تريليون يوان - بزيادة قدرها 10.8 بالمئة على أساس سنوي