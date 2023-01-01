ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد هو الأوفر حظًا في مسألة التعاقد مع لاعب أتليتيكو مدريد، جواو فيليكس، في فترة الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يواصل المساعي للحصول على خدمات مهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس قريبًا؛ إذ يقدم صفقة إعارة فقط حتى الآن.

وتابعت أن الدولي البرتغالي هو الصفقة الأنسب لمانشستر بعدما رحل كريستيانو رونالدو مؤخرًا، وموافقة المدرب إريك هاج على الإجازة الطويلة لجدون سانشو، ما ترك مركز الهجوم للفريق في حالة ضعيفة للغاية قبل منعطف حاسم للغاية حيث تتراكم المباريات.

ولا يستخدم مانشستر يونايتد صفقات الإعارة إلا لجذب اللاعبين، وفيليكس يائس جدًا في ناديه وسيكون مستعدًا لقبول تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن طلب أتلتيكو مدريد للحصول على رسوم بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني يثبت أنه العقبة الرئيسية.

وأظهر تشيلسي وأرسنال أيضًا نيتهما للتعاقد مع فيليكس، وقد تكون هناك حرب مزايدة عنيفة الشهر المقبل.