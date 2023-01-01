طالب ممثلو المدارس الثانوية في ألمانيا بدعم إضافي بسبب العدد الكبير الذي تستقبله من الطلاب الأوكرانيين.

وقال رئيس مؤتمر مديري المدارس الثانوية الألمانية، أرند نيدرمولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك حاجة ماسة لتوفير موارد بوتيرة أسرع، وأضاف: "لا يمكننا الانتظار لمدة عام ونصف حتى تظهر أعداد الطلاب الجدد في الإحصائيات ونتمكن من توظيف المزيد من المعلمين".

وقالت سوزانه لين-كليتسينج، رئيسة جمعية فقه اللغة الألمانية، والتي تمثل معلمي المدارس الثانوية، إن المعلمين يتعاملون مع مهامهم بتفانٍ تام ووصلوا إلى حدودهم القصوى في ذلك.

وأجرت المنظمتان مسحا شمل إدارات أكثر من 350 مدرسة ثانوية في ثماني ولايات ألمانية. وأظهر الاستطلاع أن العديد من المدارس تعاني من تضاؤل الموارد بالنظر إلى الوضع الراهن.

وذكر نصف الذين شملهم الاستطلاع من بين الذين استقبلوا طلاب أوكرانيين أنهم عينوا معلمين إضافيين للتدريس. لكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للنصف الآخر، حيث ذكرت 19% من المدارس التي بها طلاب أوكرانيون أن معلمين غير متفرغين زادوا من ساعات عملهم، بينما عاد معلمون متقاعدون لتقديم الدعم في نحو 8% من المدارس.

وبوجه عام لا تزال غالبية واضحة (68% في المناطق الريفية 63% في المدن) تعتقد أنه لا يمكن تعيين عدد كافٍ من الموظفين للقيام بالمهام في الوقت الحالي.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مؤتمر وزراء التعليم الألمان، تم تسجيل 202 ألف و343 طالبا أوكرانيا في المدارس في ألمانيا حتى فترة ما قبل عيد الميلاد (الكريسماس).