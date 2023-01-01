بلغت قيمة ودائع المواطنين الروس بالعملات الأجنبية في البنوك الخارجية أعلى مستوى لها خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن البنك المركزي الروسي.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع البنك الروسي زيادة ودائع الأسر الروسية في البنوك الأجنبية بمقدار 5ر1 تريليون روبل (21 مليار دولار) مقارنة مع 551 مليار روبل في الربع الثاني من العام.

ويشار إلى أن هذا الرقم يعد قياسيا مقارنة بالأرقام التي تعود إلى بداية عام .2018

وفي الوقت ذاته ، تراجعت حسابات الودائع في البنوك المحلية من العملات المحلية والأجنبية على حد سواء بمقدار 3ر1 تريليون روبل في الإجمالي.