أفاد البنك المركزي العُماني بأن عرض النقد بمعناه الواسع شهد نموًّا بنسبة بلغت 22ر0 % على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 20 مليار ريال عُماني بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار البنك ، في نشرة إحصائية شهرية أوردتها وكالة الأنباء العُمانية إلى أنه على الرغم من انخفاض النقد بمعناه الضيق بنسبة 02ر1 % ، فإن الارتفاع الذي شهده النقد بمعناه الواسع يعزى إلى الزيادة في شبه النقد بنسبة 7ر0 % ، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

ولفت إلى أنه خلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 9ر6 % بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة8ر0 %.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا طفيفًا من001ر2 % في نفس الشهر عام 2021 إلى 907 ر1 في الشهر قبل الماضي .

كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 513ر5 % إلى 383ر5 % خلال الفترة نفسها.

وسجل متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، ارتفاعا بلغ 299ر3 % الشهر الماضي مقارنة مع 447ر0 في نفس الشهر عام .2021

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 750ر3 % مقارنة مع 5ر0 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.