سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 20 مليون حالة مرضية، و210 آلاف حالة استشفاء، و13 ألف حالة وفاة بسبب الانفلونزا حتى الآن هذا الموسم، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولا يزال نشاط الإنفلونزا الموسمية مرتفعا ولكنه يستمر في الانخفاض في معظم المناطق، وفقا للمراكز. وأظهرت البيانات دخول أكثر من 18800 شخص المستشفيات في البلاد بسبب الأنفلونزا خلال الأسبوع الأخير المنتهي في 24 ديسمبر.

وتم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا بين الأطفال هذا الأسبوع، ليصبح مجموع الحالات المبلغ عنها حتى الآن بين الأطفال 61 حالة وفاة بسبب إنفلونزا هذا الموسم.

وحثت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الجمهور على الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويا لمنع العدوى والنتائج الخطيرة