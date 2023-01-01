حققت أغنية الفنان رامي صبري "معايا هتبدع" من ألبومه الجديد، التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب يوم الخميس قبل الماضي، تفاعلا كبيرا بين المتابعين ونسبة مشاهدة بلغت مليونا و16 ألفا و755 بعد 8 أيام من طرحها،

ويواصل رامي صبري، الترويج لأغنيات البومه عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر أغنية"معايا هتبدع".

وأعرب رامي صبري عن سعادته بالانتشار الذي تحققه أغاني الألبوم وتصدر بعضها التريند رقم واحد على يوتيوب وجميع دول العالم العربي.

يشار إلى أن الفنان رامي صبري أطلق ألبومه الجديد "معايا هتبدع" بمناسبة العام الميلادي الجديد، حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها.

وأصدر صبري في مدة زمنية تجاوزت أكثر من أسبوع، على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، 4 أغنيات من الألبوم، وهي على التوالي "معايا هتبدع" ، و"يمكن خير" ، و"لما بيوحشني" ، و"احنا في حتة تانية".

وكان رامي صبري قد كشف عن ألبوم يضم 8 أغاني يتم طرحها بالترتيب على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية حتى يوم 6 يناير، مشيرا إلى أنه جرى تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج فادي حداد في لبنان.