اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانية عادية سنوية للمنظمة، والتي قُدرت بحوالي 3.396 مليار دولار أمريكي.

وتكون ميزانية 2023 أكثر من ميزانية 2022 التي بلغت 3.122 مليار دولار.

وتغطي الميزانية العادية أنشطة الأمم المتحدة في شتى المجالات، بما يشمل الشؤون السياسية والعدالة والقانون الدوليين والتعاون الإقليمي من أجل التنمية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والمعلومات العامة.

جدير بالذكر أن للمنظمة العالمية ميزانية منفصلة لحفظ السلام، والتي تنتهي دورتها المالية في 30 يونيو، وأن ميزانيتها العادية تغطى العام التقويمي