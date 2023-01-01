أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن تكاليف الاقتراض سوف تزيد مجددا، وأوضحت أن هذا مطلوب للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت لاجارد لصحيفة "يوتارني ليست": "في هذه اللحظة، يجب أن تكون أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي مرتفعة للحد من التضخم، وخفضه إلى المستهدف، عند 2 %. وهذه عملية ضرورية حتى لا تسوء الأمور إذا ما سمحنا للتضخم بأن يترسخ في الاقتصاد".

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بواقع 250 نقطة أساس العام الجاري، وألمح صناع السياسة، وبينهم لاجارد، إلى مزيد من الزيادة مستقبلا.