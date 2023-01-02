خاص الرياض

حينما تسافر لتغطية احداث تعتقد بان الامر شئ بسيط الا ان ماتشاهده فور الهبوط بمطار الرياض تعلم جيداً انك ستكون في قمة الانذهال بالتطور الذي شهدته العاصمة ويأتي ذلك من خلال الاستقبال والذهاب الى الفندق والاستعداد للنطلاقه التي ستكون في الرتس كارتون للقمة الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحه



الانتقال للرتس كارتون والحضور الاعلامي

قامت بنقل معظم الاعلاميين من الفندق الى قاعة الرتس كارتون ليجتمع الاعلام العالمي من انحاء مختلفه اصابهم كما اصابنا الذهول من الجمال والترتيب وطريقة المحاضرة التي تخص الحدث الكبير الذي اجتمع به الاعلام لابراز الدور

من ابرز الاحداث

حضور وزير السياحة السعودي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، وشهد التبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفظ الحياة البرية لماساي في كينيا.

وأعلن السيد نورتون، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق، عن التبرع خلال الدورة الثانية والعشرين للقمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة المنعقدة في الرياض، حيث ستقدم وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية المبلغ نيابة عن السيد نورتون ضمن التزامها المستمر بحماية الحياة البرية ودعم جهود الاستدامة في القطاع السياحي

المرأه والسياحه

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عن مشاركة العديد من النساء الملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال، وذلك على مسرح القمة العالمية المرتقبة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر.



ويلعب العنصر النسائي دورًا محوريًا في صناعة السياحة في كل أنحاء العالم، كما يساهم وجود مثل هؤلاء القياديات الملهمات في القمة العالمية في تعزيز أهمية تمكين المرأة في صناعة القرار والقيادة في قطاع السفر والسياحة حيث تشغل النساء54% من عدد القوى العاملة ككل في قطاع السياحة ، فيما تتولى امرأة واحدة منصب وزير السياحة من بين كل 5 وزراء سياحة في دول العالم.



وتشهد القمة حضور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إضافةً إلى مشاركة كل من الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا. ووزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانش. وعضو البرلمان الأوروبي، إيلينا كونتورا. إلى جانب المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق "هيلينغ"، آن بيجينج. والرئيسة التنفيذية العالمية لمجموعة فنادق ودور الضيافة "جاي إل إل"، جيلدا بيريز ألفارادو.



وقالت سمو الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة السعودي: “تُعتبر السياحة واحدة من الصناعات العالمية القليلة التي تشكّل النساء غالبية القوى العاملة فيها. وسيحقق شبابنا الشغوفون بالسفر طموحاتهم المستقبلية في مختلف المجالات، كروّاد أعمال وقادة ومبتكرين في مجالات الضيافة وفنون الطهي. لذا فإنّ دعمهم وإلهامهم هو حجر أساس لمستقبل قطاع السفر والسياحة. وأنا على يقين بأن هذه المجموعة الرائعة من المتحدثات سيكّن ملهمات لمستقبل السياحة من خلال المساهمة في تحقيق تطلعات الشباب في المملكة وحول العالم

3ايام جوله ماتكفي في الرياض

قمنا باخذ جوله سريعه يسبقك بها الوقت دون ان تستطيع ايقافه للاستمتاع في كل ماتمر من جانبه فهناك مناطق عمل تسابق الزمن وهناك اماكن سياحيه حينما تدخلها لاتريد الخروج منها كالبليفارد الذي يجعلك تدخل بعالم المتعه وانتقالنا بواجهة الرياض كما انتقلنا لمطعم يختص بالاكله المشهوره المندي لتختتم الجوله التي مدتها خمسة ايام جميله بكل ماتحمله الكلمة من معنى فشكراً للقائمين على هذا الحدث الاستثنائي والعاملين