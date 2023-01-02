عبدالعزيز الفضلي



تنطلق الأربعاء اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي وتستمر حتى 16 يناير الجاري، حيث يتوجه للجان الامتحانات 45384 طالبا وطالبة بالصف الثاني عشر في التعليم العام والخاص والديني والتربية الخاصة منهم 35809 من التعليم العام و8409 من الخاص و1075 من «الديني» و91 بالتربية الخاصة.



واستعدت «التربية» بالتعاون مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية جيدا بتوفير الجو المناسب لكي يقدم الطلبة اختباراتهم بأريحية وبعيدا عن الضغوط النفسية.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»ان الوزارة لن تستعين هذه المرة بالجيش لنقل صناديق الاختبارات، مشيرة الى انها وفرت 200 سيارة لهذه المهمة من خلال التعاقد المباشر.



وأوضحت المصادر انه من المتوقع ان يتم إصدار قرار بتدوير مديري المرحلة الثانوية حسب الكشوفات التي أعدتها المناطق، وسوف يتم ابلاغ المديرين بعد اعتمادها من وكيل التعليم العام أسامة السلطان، وهناك تعليمات مشددة بتطبيق لائحة الغش وعدم التهاون مع الطلبة الغشاشين، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة تحري الدقة في تسجيل المحاضر دون ظلم أو تجنٍ.



ودعت المصادر الطلبة إلى تكثيف المذاكرة ومراجعة الدروس وتنظيم الأوقات، مشددة على ضرورة التركيز على دروسهم وعدم الانشغال بمتابعة مباريات بطولة كأس خليجي 25، متمنية لهم التوفيق والنجاح.‫