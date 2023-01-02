عبدالهادي العجمي



أكدت مصادر عسكرية مطلعة في الحرس الوطني في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن قرارا صدر يقضي بوقف منح إجازة الأيام التحفيزية الواردة بالأمر الإداري رقم 255/2018 اعتبارا من 1 يناير 2023. وأوضحت المصادر أن صدور القرار يأتي لإعادة دراسة الضوابط والشروط الخاصة بها. من جانب آخر، أصدر الحرس الوطني عددا إلكترونيا جديدا بصيغة pdf من مجلته العسكرية، تفعيلا لسياسة التحول الرقمي في الاصدارات والمطبوعات.



واشتمل العدد الجديد على ملف خاص بمناسبة تولي الشيخ فيصل النواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وتوثيق لأهم أنشطة وفعاليات الحرس الوطني، وفي مقدمتها جولات نائب رئيس الحرس في معسكرات الحرس الوطني وتوجيهاته بتعزيز قدرات الحرس الوطني بأفضل الأسلحة والمعدات واستمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية. وتضمن العدد مشاركات متميزة لمنتسبي الحرس الوطني في مختلف الموضوعات، من بينها مقال قانوني بعنوان «المعاهدات والاتفاقيات في ظل الدستور الكويتي»، ومقال عن «الاختراق الأمني وحماية المعلومات وطرق الحماية من المخاطر السيبرانية».