

وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن العقود الاستشارية لمكتب الوزير، نص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود مجموعة من المستشارين العاملين في مكتب وزير المالية بوزارة المالية عن طريق عقود الاستعانة المبرمــة بين هــــؤلاء المستشارين وشركـــة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشــــارات (TICG) والمملوكة للهيئة العامة للاستثمار حيث تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في الدولة، ولما كان مبدأ الاستعانة بالخبرات الكويتية في الوظائف الاستشارية يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة وأن يبنى على أسس وإجراءات واضحة وفي إطار اللوائح والسياسات الداخلية للشركة، ومنها إعطاء الفرص العادلة للمتقدمين من خلال إعلانات الفرص الوظيفية لاستقبال السير الذاتية ونماذج التقديم على الوظائف كما هو معمول به في الجهات الحكومية، وكما أعلن سابقا السيد وزير المالية عن قرار تكويت وتوطين الوظائف الاستشارية من المستشارين والخبرات المستعان بهم من خلال العقود الخاصة وأصدر توجيها بذلك.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من جميع العقود الاستشارية وعقود الاستعانة المبرمة بين الشركة الثلاثية العالمية للاستشارات (TICG) المملوكة للهيئة العامة للاستثمار وذلك منذ 2022/1/2 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع أي أطراف مع بيان الاسم الأول فقط من الطرف الموقع للعقد مع الشركة وصورة ضوئية من السيرة الذاتية للمتعاقدين مع المحافظة على خصوصية الاسم والبيانات الشخصية.



2- مــــا إجــــراءات الشركة قبل الاستعانة بهؤلاء الأشخاص؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان المنشور بالصحف الذي من خلاله قدمت طلبات الاستعانة وصورة ضوئية من محضر المقابلة الشخصية والمذكرات الداخلية للشركة التي بني على أساسها قرار الاستعانة بتلك الخبرات وتوقيع العقود، وفي حالة عدم وجود إعلان بالصحف، يرجى إفادتي بالأسباب وقرار مجلس إدارة الشركة الذي يفيد بالاستثناء المشار إليه، كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر المقابلة الشخصية والمذكرات الداخلية أو الدلائل التي تبين أن قرار التعاقد والاستعانة على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وصورة ضوئية من السير الذاتية لمن رفض توظيفهم في تلك المواقع أو رفض الاستعانة بهم والأسباب التي أدت إلى ذلك.



3- كشف بالأشخاص الموقعين على تلك العقود محل السؤال مع بيان الاسم الأول، الوظائف الأخرى التي يشغلها المتعاقدون -إن وجدت- في القطاع العام، الراتب الشهري أو المكافأة بالمقارنة بعدد سنوات الخبرة مع تبيان الأسس التي قررت عليها الشركة صرف تلك المبالغ نظير الأعمال.



4- هل وقع عقد استعانة بين الشركة الثلاثية العالمية للاستشارات مع مدير في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات براتب أو مكافأة 3500 د.ك شهريا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي تزويدي بما يثبت إخطار هيئة الاتصالات بذلك، أو صورة ضوئية من الاستقالة من هيئة الاتصالات قبل الاستعانة بخدماتها مع الشركة -إن وجدت-، أو قرار الندب، أو النقل، أو ما يفيد عدم تقاضيها راتبين منفصلين من جهتين في الدولة، وإذا كانت الإجابة عدم وجود ما يثبت ذلك، فما إجراءات الشركة للحفاظ على المال العام باسترجاع المبالغ المصروفة من دون وجه حق بعد تأكدها من عمل المستشارة بوظيفتين حكوميتين؟



5- هل تحمل مديرة هيئة الاتصالات محل السؤال السابق هوية صادرة عن وزارة المالية بوظيفة مستشار وزير المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقرار هيئة الاتصالات الذي يفيد بالموافقة على الاستعانة بخدماتها بوظيفة أخرى، أو قرار ندب، أو نقل، أو تعيين لدى مكتب وزير المالية والذي يوضح العمل بثلاث وظائف (مديرة بهيئة الاتصالات، مستشار لوزير المالية، مستشار أو مقدم خدمات للشركة الثلاثية العالمية) وهي ثلاث وظائف حكومية.



6- ما إجراءات مجلس إدارة الشركة الثلاثية العالمية للاستشارات تجاه تجاوز الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع موظفي حكومة وذلك بصرف راتبين؟



7- كشف يوضح عدد ساعات العمل والأعمال المنجزة من جميع الأطراف المتعاقدة مع الشركة (المستشارين)، وصورة ضوئية من الفواتير الشهرية التي على أساسها صرفت المبالغ، والتقارير المنجزة نظير الخدمات أو الدراسات التي أعدت.



8- ما الأسس التي احتسبت على أساسها المكافأة الشهرية بالمقارنة مع السير الذاتية وسنوات الخبرة للمتقدمين للعمل بتلك العقود؟



9- سبق أن غرد وزير المالية في تويتر للإشادة بمديرة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محل هذا السؤال بأنها كفاءة وطنية، وهي المحرك الأساسي لمشروع (ونترلاند) ما يؤكد عمل السيدة الفاضلة كمستشارة أو أحد أطراف الفريق التابع للوزير، وعليه ما أسباب عدم استعانة الوزير بشركة المشروعات السياحية ومجلس إدارتها (حيث التشكيل)؟ وما الأسباب التي استبعدت الإدارة التنفيذية لشركة المشروعات السياحية من تلك المهمة؟ يرجى تزويدي بالتكلفة الإجمالية للمهمة الرسمية التي أداها فريق الوزير للسفر لإعداد مشروع (ونترلاند) وما الأسباب التي استبعدت القائمين على شركة المشروعات السياحية من المشاركة بتلك المهمة الرسمية؟ وما سبب سفر الفريق بتواريخ وأيام مختلفة إن كان العمل المشترك أساسا لإنجاز المشروع والمهام المناطة بهم؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير الذي أعده الفريق للوزير أو لشركة المشروعات السياحية فور العودة من المهمة الرسمية، وصورة ضوئية من عقد (ونترلاند) وتفاصيل تكاليفه.



10- هل أصدرت هوية مستشار وزير المالية لأحد العاملين بالسلك القضائي في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان جهة عمله وخبرته الوظيفية ومدى قانونية الاستعانة بمنتسبي السلطة القضائية والموافقات المطلوبة في هذا الشأن ومبررات الاستعانة به كمستشار للوزير -إن وجدت-.