وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، نص على ما يلي:



أنشئ الجهاز الوطني للاعتمـاد الأكاديمـــي وضمان الجودة في التعليم سنة 2010، وذلك بهدف تحسين مستوى التعليم العالي بالكويت، والذي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها في الدول الأخرى، وذلك من خلال عمليات التقييم المستمر لهذه المؤسسات وبرامجها وفق المعايير الخاص بهيئات الاعتماد العالمية لضبط جودة التعليم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ المعايير الخاصة بالجامعات المتميزة.



2 ـ التحديث الأخير والإضافات على معايير التميز للجامعات.



3 ـ أعضاء اللجنة الخاصــــة باعتمـــاد الجامعات.



4 ـ الجامعات المعتمدة بالكويت



5 ـ آلية التقييـم والاعتماد للجامعات كاملة.



6 ـ خطة الجهــاز الوطني للسنوات الخمس المقبلة.



7 ـ محاضر اجتماعات اللجنة الخاصة باعتماد الجامعات.



8 ـ ضوابط الاعتماد الأكاديمي العام بالكويت وضوابط الاعتماد الأكاديمي العالمي بالكويت.



9 ـ آخر تقييم للجامعات المتميزة في الكويت.