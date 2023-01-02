

وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير الدفاع، بشأن شكاوى من الضباط والأفراد في قطاعات مختلفة من الجيش الكويتي.



ونص السؤال على ما يلي:



وردتني شكاوى عدة من الضباط والأفراد في قطاعات مختلفة من الجيش الكويتي.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نمى إلى علمي أن هناك تعديلات تمت في كشف الصفوف الأمامية الخاصة بالجيش الكويتي وقلصت مدد الخدمة لكثير من الضباط والأفراد لديكم، فما مدى صحة ذلك؟ كما يرجى توضيح الأسباب مشفوعة بالأسانيد القانونية.



2 ـ هل سيفتح باب لجنة تظلمات أو تلقي شكاوى في موضوع مكافأة الصفوف الأمامية؟



3 ـ متى الموعد المحدد لصرف مكافأة الصفوف الأمامية لجميع قطاعات الجيش الكويتي؟ وما أسباب التأخير في الصرف؟



4 ـ فيما يخص عملية قبول الطلبة الضباط للجيش الكويتي:



5 ـ ما تعريف القبول كاحتياط؟ وكم عدد المستبعدين من القرعة وعدد المتقدمين؟ وهل أبلغتم المبعدين بأسباب استبعادهم؟



6 ـ هل سيطلب المستبعدون أو غير المقبولين من الضباط إلى التجنيد سواء كان سبب الاستبعاد صحيا أو غيره؟ مع توضيح سبب طلب التجنيد لأشخاص سبق رفض قبول ملفاتهم أو استكمال إجراءاتهم لدخول قرعة الطلبة الضبـــاط.