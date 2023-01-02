وجه النائب د. فلاح الهاجري 3 أسئلة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن المركز الوطني لتطوير التعليم، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن تحصيل الديون المستحقة على الشركات الصادر ضدها أحكام قضائية، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، عن خطة هيئة الزراعة والثروة السمكية لتطوير الحدائق في منطقة جابر الأحمد. ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال إلى وزير التربية



على الرغم من إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم منذ العام 2006، فضلا عن تخصيص مبالغ طائلة من الميزانية العامة لهذا المركز منذ إنشائه، إلا أن أداء هذا المركز لدوره لم يلب الطموحات والأهداف المرجوة للنهوض بمستوى التعليم العام، وهو ما ظهر بشكل واضح في استمرار نيل الكويت مراتب متأخرة عربيا وعالميا وفقا للتقارير العالمية في مؤشرات جودة التعليم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تأخر المركز الوطني لتطوير التعليم في تنفيذ المشاريع والبرامج المكلف بها وفقا للخطة الإنمائية للدولة على الرغم من تخصيص مبالغ لذلك ضمن الميزانية العامة للدولة منذ السنة المالية 2017/2016؟



2 ـ صورة ضوئية من قرارات تشكيل اللجان وفرق العمل المكلفة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية في المركز الوطني لتطوير التعليم خلال السنوات الخمس الأخيرة -إن وجدت- كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اجتماعات هذه اللجان وفرق العمل وصورة ضوئية من أي تقارير عن أعمالها، وتزويدي ببيان بالمبالغ التي صرفت لأعضاء هذه اللجان وفرق العمل خلال الفترة المذكورة.



3 ـ ما سبب استمرار تكليف الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج في وزارة التربية للقيام بأعمال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم منذ سنوات عدة بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم 308 لسنة 2006 بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى الرغم من تسجيل هذه المخالفة من ديوان المحاسبة لأكثر من سنة مالية؟ كما يرجى بيان سبب عدم رد الوزارة على ملاحظة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (52) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.



سؤال إلى وزير العدل



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الجهة المختصة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتحصيل الديون المستحقة على الشركات الصادر ضدها أحكام قضائية في وزارة العدل.



2 ـ قيمة المبالغ المحصلة من هذه الديون المستحقة ضد الشركات من عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 ـ ما الإجراءات القانونية المتخذة تجاه الشركات الصادر ضدها أحكام قضائية؟



سؤال إلى وزير شؤون البلدية



لما كانت هناك 12 حديقة داخلية مصممة على الخريطة وجاهزة للتنفيذ في منطقة جابر الأحمد، ومع تراخي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتشغيل الحدائق داخل المنطقة وعدم تنفيذها إلى الآن، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل توجد خطة لدى الهيئة بتطوير الحدائق في منطقة جابر الأحمد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



2 ـ هل رصدت أي مبالغ مالية للهيئة لخطة تطوير الحدائق العامة في منطقة جابر الأحمد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فلماذا لم تنفذ حتى تاريخه؟