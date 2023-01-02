

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا بشأن نسبة التكويت التي طبقتها جميع الجهات التابعة.



والوزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما عدد الموظفين التابعين لجميع الجهات التابعة لكم ممن قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية؟ وما أسباب تقديم الاستقالة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



2 ـ هل قدم المسؤولون في الجهات التابعة لكم حلولا لتفادي مشكلة الاستقالات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالحلول المقدمة.



3 ـ كشف يتضمن العدد والدرجات الوظيفية للموظفين غير الكويتيين في جميع الجهات التابعة لكم.



4 ـ كشف يتضمن العدد والمسميات الوظيفيــــة للموظفين الذين تجاوزوا (35) سنة في الخدمة.



5 ـ كم نسبة التكويت التي طبقتها جميع الجهات التابعة لكم؟



6 ـ كم عدد الموظفين من أبناء الكويتيات؟ مع تزويدي بالشروط الخاصة بتوظيفهم والعقود والمهن المسموح لهم شغلها.



7 ـ هل يوجد فرق بين عقد غير الكويتي من جنسية عربية وأبناء الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بحقوق وواجبات وساعات عمل كل من العقدين.