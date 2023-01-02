وجّه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن أسباب عدم البدء بإقامة مشروع مستشفى المتقاعدين. وجاء السؤال كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب عدم البدء في إقامة مشروع مستشفى المتقاعدين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 ـ ما الإجراءات التي اتخذت لإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع؟
3 ـ كم تبلغ التكلفة المالية التي خصصت لإنشاء المستشفى؟ وهل التكلفة المالية التي خصصت لإنشاء المستشفى ستغطي تكلفة الإنشاء في الوقت الحاضر؟