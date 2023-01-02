وجّه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن أسباب عدم البدء بإقامة مشروع مستشفى المتقاعدين. وجاء السؤال كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم البدء في إقامة مشروع مستشفى المتقاعدين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذت لإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع؟



3 ـ كم تبلغ التكلفة المالية التي خصصت لإنشاء المستشفى؟ وهل التكلفة المالية التي خصصت لإنشاء المستشفى ستغطي تكلفة الإنشاء في الوقت الحاضر؟